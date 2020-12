Junior Company Spice-Up arbeitet mit Herz und Verstand

Engagierte Schülerinnen der HLW Rankweil starten als Unternehmerinnen durch

Pünktlich zum vierten Adventwochenende konnten die HLW-Schülerinnen Anna Benzer, Lisa Gunz, Paula Hofer, Noelle Unterkircher, Anna Windhager und Tamara Winkler ihre Produkte auf dem Markt in Dornbirn vorstellen und bereits mit großem Erfolg verkaufen. Trotz Nebel und Kälte war das Interesse der Besucher an ihrem Projekt sehr groß und dass die tolle Idee zusätzlich mit „einem guten Werk“ verbunden ist, war ein weiterer Ansporn für die Käuferinnen und Käufer.

Auch die anderen Klassenkameradinnen hatten für ihre Unternehmen zündende Ideen. So gibt es beim Team „Zit für di“ Badesalz in drei verschiedenen Düften. Kleine Perlenengel als Glücksbringer bietet eine Gruppe, die sich „‘s Engile“ nennt an, Socken aus Bambusfasern gibt es bei „together we sock“ und „PaKiBo“ verkauft ein selbstverfasstes Kinderbuch.