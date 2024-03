Jüngste Bürgermeisterin Ecuadors erschossen

In dem von Bandengewalt erschütterten Ecuador ist die 27 Jahre alte Bürgermeisterin des Ortes San Vicente, Brigitte García, erschossen worden. García war im vergangenen Jahr mit damals 26 Jahren zur jüngsten Bürgermeisterin des südamerikanischen Landes gewählt worden. Sie setzte sich unter anderem für einen besseren Zugang zu Trinkwasser für die rund 17.000 Einwohner von San Vicente ein.

Ihre Leiche und die ihres Regierungssprechers Jairo Loor wurden in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Auto an einem Pazifikstrand in der Nähe von San Vicente entdeckt, wie die Polizei mitteilte. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb der ehemalige ecuadorianische Präsident Rafael Correa, der wie García der linken Partei Revolución Ciudadana angehört, auf der Plattform X, vormals Twitter. Luisa González, die bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr für die Partei angetreten war und in der Stichwahl verloren hatte, schrieb: "Niemand ist in Ecuador sicher."