Jungschauspieler für Thriller mit Angelina Jolie ausgewählt

Jolie spielt in Thriller "Those Who Wish Me Dead" eine Feuerwehrfrau ©APA (AFP)

Die Besetzung um Hollywood-Star Angelina Jolie (43) für den Verfolgungs-Thriller "Those Who Wish Me Dead" ist angewachsen. Mit dem 12-jährigen Australier Finn Little ("Storm Boy") ist nun auch ein Jungschauspieler an Bord, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Montag berichtete.

Als einer von vier Buben beim Vorsprechen für die Rolle habe er Jolie und Regisseur Taylor Sheridan (“Wind River”) beeindruckt. Der Film nach der Buchvorlage von Michael Koryta dreht sich um einen Buben, der als Augenzeuge eines brutalen Mordes von den Killern gejagt wird. Jolie spielt eine Feuerwehrfrau, die den Burschen beschützen will, während sich die beiden gleichzeitig auch vor einem schweren Waldbrand in Acht nehmen müssen. Die Story ist im ländlichen Montana angesiedelt. Nicholas Hoult, Tyler Perry und Jon Bernthal spielen ebenfalls mit.

Die Dreharbeiten sollen im Mai anlaufen. Sheridan ist durch seine Drehbücher für Filme wie “Sicario” und “Hell or High Water” bekannt. Sein spannender Thriller “Wind River” spielte in einem Indianerreservat im US-Westen. Jolie war zuletzt 2015 in dem Drama “By the Sea” im Kino zu sehen, die Oscar-Preisträgerin (“Durchgeknallt”) führte damals zugleich Regie.