Jungmusik Meiningen-Rankweil auf Sommerlager

Aufgrund der Corona-Lage konnte das Sommerlager der Jungmusik Meiningen-Rankweil nicht wie gewohnt in Tschagguns stattfinden. Deshalb startete das Tageslager am Mittwoch den 19. August beim „Musikhüsle“ in Rankweil. Die Kinder und Jugendlichen trafen sich zum ersten Mal nach fünf Monaten Spielpause wieder. Nach einem ersten interessanten Tag, fuhren alle gemeinsam mit den Fahrrädern zur Frutz und ließen den Abend dort am Lagerfeuer ausklingen.

In den nächsten Tagen wurde viel geprobt und jeden Nachmittag gab es ein tolles Freizeitprogramm, wie Lasertag, Capture the Flag und eine witzige Fotochallenge.

Das Abschlusskonzert der Jungmusik fand dann am Sonntag, den 23.8. in Rankweil statt, die JungmusikantInnen von Meiningen und Rankweil zeigten nun, was sie in den vergangenen Tagen gelernt hatten und spielten unter anderem Titel wie Havana, HandClap, I like Blasmusik und noch viele weitere tolle Lieder.