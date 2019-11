Junger Mann wird nach Musik-Festival vermisst

Seit Samstagmitternacht wird der 22-jährige Christoph Tiefentaler vermisst. Es wird ein Unfall befürchtet.

Die Polizei bestätigte gegenüber VOL.AT das Verschwinden von Tiefentaler sowie die Suche nach ihm. Der Festivalbesucher wird am Montagvormittag immer noch vermisst. Die Suche nach dem Vermissten dauert an. Am Sonntag suchten die Einsatzkräfte mit Hubschraubern nach Tiefentaler, am heutigen Montag wird im Nahbereich von Übersaxen mit Polizeihunden nach ihm gesucht.