Junger Kärntner starb an Überdosis Suchtgift

Ein 22 Jahre alter Kärntner ist am Sonntag an einer Überdosis Suchtgift gestorben. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war der Mann in der Früh auf einer Straße in seiner Heimatgemeinde Griffen (Bezirk Völkermarkt) reglos in seinem Auto sitzend von Passanten aufgefunden worden. Sämtliche Versuche einer Reanimation blieben erfolglos.

Im Auto wurden verschiedene Suchtmittel sowie Einwegspritzen gefunden, die Todesursache war vorerst unklar. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion an, die am Montag durchgeführt wurde. Sie ergab, dass der Mann an einer Intoxikation durch die Konsumation mehrerer verschiedener Suchtgifte gestorben ist. Woher der 22-Jährige die Drogen hatte, war vorerst nicht bekannt, das Landeskriminalamt führt weitere Ermittlungen durch.