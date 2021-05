Junger Drogenlenker verlor Kontrolle bei 160 km/h

17-jähriger Drogenlenker landet mit Kumpels im Wald und hat Riesenglück - nun wurde er verurteilt.

Eine Spritztour sollte es werden. Mit Papas Automatik-BMW, hinauf nach Laterns zum Schilift, ein wenig Driften, vier Kollegen im Wagen mit dabei. Auf dem Abwärtsweg ins Tal verliert der 17-jährige bei Dunkelheit, Nebel und 160 km/h die Kontrolle über den Wagen, rast in einer Rechtskurve mit mindestens 60 km/h in den Wald, durchbricht die Leitplanke und bleibt an einem Baum hängen. Ein Kran muss das Fahrzeug bergen.