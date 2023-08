Jungen Tennisspielern eine besondere Plattform bieten

Der neue Tennis Nachwuchscup mit vier Veranstaltern fand bei 130 Starter einen großen Anklang.

FELDKIRCH. Die Premiere vom 1. Intersport Fischer Sommer Tennis-Nachwuchscup mit den beiden Gründern Manuel Hammerle vom TC Rankweil und Thomas Siegele vom TC Braz fand einen großen Anklang. 130 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis sechzehn Jahren aus 25 Vorarlberger Vereinen plus die Tiroler Klubs aus Imst und Hall beteiligten sich an der Turnierserie mit den Veranstaltern TC Rankweil, TC Braz, TC Göfis und TC Nofels-Tosters. Die Mannschaftswertung ging an den TC Nofels-Tosters. Im Abschlussturnier auf der Anlage von TC Nofels-Tosters boten die jungen Nachwuchssportler vor vielen Zuschauern phasenweise Tennis auf einem schon ansprechend guten Niveau. Vom Ausrichter Nofels-Tosters waren am letzten Bewerb besonders viele, talentierte Sportler zu bewundern. So standen die aktiven Vereinsmitglieder Andre Obmann (1. Rang), Jonas Dünser, Laura Dünser (beide Rang 2) in der Klasse der Unter-12 bis Unter-16-Jährigen auf dem Podest. Klassensiege vom Veranstalter gab es durch Kim Peterlunger und Pia Peterlunger (beide U-8). Weitere erste Plätze holten sich Santana Lorenzo (Altenstadt), Lukas Spehar (Klaus), Luis Kessler (Rankweil) und Luca Pichler (Frastanz/Satteins). Knapp den Turniersieg verpassten als Zweite Marc Burtscher (Klaus), Samuel Fraisl (Frastanz/Satteins), Samuel Entner (Göfis), Soren Reiner, Raphael Marte, Joshua Rynda (alle Nofels-Tosters), Laurenz Amann (Frastanz-Satteins), Luis Summer, Kilian Schwarzmann (beide Vorderland). Die Eltern und Schlachtenbummler brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. „Das ausgesprochen sehr gute Feedback der Eltern hat uns gezeigt, dass dieses Event auch in den nächsten Jahren in dieser Form ausgetragen wird. Es soll ein fixer Bestandteil im Winter und im Sommer an den vier genannten Orten werden. Der Spaßfaktor darf auf alle Fälle nicht zu kurz kommen. Nicht der Spitzen- sondern der Breitensport steht im Fokus. Einfach sich auf dem Tennisplatz zu einem Spiel oder einem Gespräch treffen hat Vorrang“, sagt Turnierchef Manuel Hammerle. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung in der Halle haben schon begonnen.VN-TK