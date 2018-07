Junge Wirtschaft Vorarlberg gewinnt JW-Award 2018

Ende Juni erhielt die Junge Wirtschaft Vorarlberg (JWV) den JW-Award der Wirtschaftskammer Österreich für das beste umgesetzte Projekt „JWV Business Class“.

Ende Juni übergaben Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und JW-Bundesvorsitzende Amelie Groß der Jungen Wirtschaft Vorarlberg für die „JWV Business Class“ den Award für das „Beste Projekt 2018“. Die Idee hinter dem Projekt, das die JWV gemeinsam mit dem Gründerservice ins Leben gerufen hat, ist Entrepreneurship und wirtschaftliche Praxis in Vorarlberger Schulen zu bringen. Bereits im ersten Jahr haben über 500 Schüler/innen daran teilgenommen.

Das Projekt besteht aus zwei Modulen, die jeweils eine Unterrichtsstunde lang dauern und in Abstimmung mit den Lehrkräften entwickelt wurden. In einem Modul erzählen Jungunternehmer/innen aus ihrem Alltag, stellen die Idee ihres Unternehmens vor und zeigen Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit auf. Im anderen Modul gibt das Gründerservice einen Überblick über die lokale Szene und stellt reale Bezüge zwischen Businessplan und dessen Anwendung während des Gründungsprozesses her.