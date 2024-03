Junge Musiker gerüstet für Landeswettbewerb

Nach den Vorbereitungskonzerten im Rankweiler Vereinshaus wartet das Highlight von "prima la musica".

RANKWEIL. Der Landeswettbewerb „prima la musica“ zählt in Vorarlberg seit vielen Jahrzehnten zur bedeutendsten Formüberprüfung für die vielen Nachwuchskünstler in der Musikbranche. Die Musikschule Rankweil-Vorderland hat in diesem Wettbewerb schon unzählige Edelmetalle geholt und darf auch in dieser Auflage mit einer Vielzahl an Medaillen in Form von Gold, Silber und Bronze liebäugeln. Fünfzehn junge Teilnehmer von der Musikschule inklusive gleich elf Lehrpersonen wurden für das Saisonhighlight nominiert. Die Landesssieger von „prima la musica“ qualifizieren sich für den Musik-Bundeswettbewerb, welcher im Mai dieses Jahres in Brixen in Südtirol über die Bühne gehen wird. Die Hausaufgaben für den Auftritt im Landeswettbewerb, der vom 6. bis 10. März in der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik im Pförtnerhaus Feldkirch absolviert wird, haben die jungen Musikschüler mit Bravour gemeistert. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler durch die vielen Vorspielmöglichkeiten große Sicherheit gewinnen und auch die Nervosität geringer wird. Allerdings sind heuer viele ganz junge Musiker mit von der Partie um erstmals reinzuschnuppern“, sagt Ingold Breuss, Leiter der Musikschule Rankweil-Vorderland. So haben Dzenana Ahmetovic, Lilith Nägele (beide Klavier), Antonia Breuß, Alena Hartmann, Laurent Zoppoth (alle Gitarre), Layan Nasry; Sarah Baldauf (beide Gesang), Mona Susana (Violoncello), Raphael Böhler (Orgel), das Junior Horns Quartett mit Fabio Cirignotta, Emilian Huber, Julian Nesensohn und Noah Tschallener, Gruppe Holz-Wald mit Adriana Strolz aus Zwischenwasser auf der Klarinette zusammen mit Daniela Ackerl (Lustenau) und Hannah Sohm (MS Bregenzerwald) und den T-Bone Breakers mit dem Rankweiler Bernhard Schlömmer auf der Posaune plus Jakob Klien, Joachim Gallez und Florian Klien (alle MS Feldkirch) berechtigte Hoffnungen auf einen Podestplatz. Im Vorjahr hat das Vokalensemble „Amiche Cantano“ mit Janine Manser, Viktorija Idzanovic und Noelle Popovic in souveräner Manier den Bundeswettbewerb gewinnen können. Emelie Summer aus Weiler auf der Trompete und Samuel Scheiblhofer (Saxofon) haben in der letzten Ausgabe auf Landesebene das Publikum begeistert und herausragende Leistungen abgeliefert. Wie im Vorjahr so hoffen die MS Rankweil Schüler mit Noah Tschallener, Emilian Huber, Antonia Breuß, Alena Hartmann und Laurent Zoppoth auch heuer wieder auf den ersten Rang in Vorarlberg.VN-TK