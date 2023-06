Junge Hundesitterin von Wiener fast vergewaltigt

Eine 19-jährige Studentin, die sich am Donnerstag bei einem Wiener wegen des Jobs einer Hundesitterin vorstellen ging, wurde von dem 63-Jährigen in dessen Wohnung mit dem Messer bedroht und dazu gezwungen, sich zu entkleiden. Die Frau wehrte sich mit aller Gewalt gegen eine Vergewaltigung, schlug dem Mann einen Bierkrug über den Kopf und attackierte ihn mit Schlägen und Tritten. Blutverschmiert flüchtete sie laut Polizei aus der Wohnung und suchte bei einer Nachbarin Hilfe.

Der 63-Jährige hat laut Ermittlungen der Polizei über eine Jobbörse einen Hundesitter gesucht. Die 19-Jährige meldete sich auf das Inserat und es wurde ein Treffen in der Wohnung des Mannes in Rudolfsheim-Fünfhaus vereinbart. Nach dem anfangs noch normalen Gespräch, zückte der Wiener plötzlich ein Messer und bedrohte die junge Frau. Er forderte sie auf, sich auszuziehen. Als sich der Mann kurz wegdrehte, schnappte sich die Studentin einen Bierkrug und schlug dem 63-Jährigen mehrmals auf den Kopf. Da der Mann das Messer nach wie vor in Händen hielt, attackierte sie den Mann auch noch mit Schlägen und Tritten, um an ihm vorbei aus der Wohnung zu gelangen.