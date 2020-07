Junge Frau unter Heizstrahler fast verbrannt

33-Jährige erlitt schwere Verbrennungen, Raufbolde hatten das Gerät umgestoßen

Der 25-jährige Unterländer und sein 23-jähriger Kumpel wollten Silvester in einem Unterländer Club verbringen. Sie tranken, bis sie außer Kontrolle waren. Als sich dann noch eine Eifersuchtsgeschichte anbahnte, schlug der Ältere los. Er brach einem Unschuldigen die Nase, trat gemeinsam mit seinem Kollegen wie besinnungslos auf das Opfer ein, das bereits am Boden lag. Nasenbeinbruch, Prellungen, Hörvermögen eingebüßt – das war die Folge der sinnlosen Attacke.

Völlig unschuldig

Eine 33-Jährige hielt sich zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrem Mann ebenfalls in dem weihnachtlich dekorierten Außenbereich, wo die Schlägerei stattfand auf. Sie stand in der Nähe eines Heizstrahlers. Der Geschäftsführer stellt diese Geräte im Winter draußen auf, damit sich die Gäste auch im Freien wohlfühlen. Als der Anzettler der Schlägerei gegen das schwere, mit einer Gasflasche befüllte Gerät stieß, geriet dieses ins Wanken und kippte um. Es fiel um, auf die 33-jährige Frau und fügte ihr Verbrennungen zweiten und dritten Grades am Bein zu. Ein Gast eilte zu Hilfe, zerrte das Gerät weg, verbrannte sich ebenfalls am Arm.