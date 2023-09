Junge Fotografen zeigten schon ihr großes Talent

Die Bilder vom Kids OpenLab Foto Camp können in der Bibliothek Götzis besichtigt werden.

GÖTZIS. Ein mehr als zufriedenes Resümee konnte das fünfköpfige Organisationsteam mit Melinda Molnar, Gabor Molnar, Marco Köb, Martin Schachenhofer und Atilla Glück bei der Ausstellung der Kids OpenLab Foto Camp ziehen. Bis Freitag 29. September können die Fotos der jungen Fotografen in der Bibliothek Götzis am Garnmarkt 5 besichtigt werden. Respekt und Anerkennung bei der Eröffnung der Ausstellung vor der breiten Öffentlichkeit zollte Bibliothek Götzis Leiterin Michaela Hermann. Dieses Projekt im Rahmen der Veranstaltung der MINT-Region Vorderland/amKumma dient als Plattform für junge Talente, um ihre Visionen, Gefühle und Gedanken durch Fotografie zum Ausdruck zu bringen. Möge die Kraft der Fotografie Herzen öffnen, Verbindungen schaffen und eine neue Generation von kreativen Geistern hervorbringen. „Wir sind davon überzeugt, dass Fotografie nicht nur unsere Welt verändern kann, sondern auch die Welt um uns herum“, so Melinda Molnar bei der Präsentation in Götzis. Die Schwerpunkte des Foto Camp und dessen fünftägigen Workshop waren ein Grundkonzept der Fotografie und die Prinzipien der fotografischen Bildgebung. Arbeiten mit 35-mm (analogen) Spiegelreflex-Kameras und bauen einer eigenen analogen Kamera. Weiters standen das Kennenlernen von unterschiedlichen fotografischen Methoden, sowohl analog auch auch digital auf dem Plan. Einblick in moderne Bildverarbeitungsmethoden, die in der Berufswelt der Fotografie zum Einsatz kommen wurde den Kursteilnehmern gegeben. Abgerundet wurde der Workshop für die Kinder und Jugendlichen mit dem Eintauchen in die faszinierende Welt der Dunkelkammer sowie Verstehen der chemischen Prozesse und dem Ausprobieren alternativer Drucktechniken, wie Blattdruck auf Pflanzenblätter und Cyanotypie. Das Endergebnis der Fotos ist fantastisch, die Ausstellung in der Bibliothek Götzis ist auf alle Fälle ein Besuch wert. VN-TK