Junge Biker im Rennfieber

Über 100 Starterinnen und Starter beteiligten sich am Langenegger Kinderbike-Rennen.

Während die Kleinsten mit dem Laufrad den einfachen Rundkurs bewältigten, ging es für die größeren auf ihren Fahrrädern und Mountainbikes zur Sache. Die zahlreichen Fans unterstützten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lautstark und animierten die Kinder, ihre beste Leistung abzurufen und die Strecke so schnell wie möglich zu passieren. Gestartet wurde in den Kategorien U6, U7, U8, U9 und U11. Bei der Siegerehrung wartete eine besondere Belohnung auf die Teilnehmer. Die Platzierten wurden mit handgefertigten Pokalen ausgezeichnet, alle weiteren Starter erhielten eine Medaille.

Die große Tombola trug dazu bei, die Freude und den Spaß des Tages noch zu steigern, denn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durfte sich einen schönen Warenpreis aussuchen. Gottfried Steurer, Obmann des Mountainbike Clubs Langenegg, freute sich über die erfolgreiche Veranstaltung: „Wenn wir so viele Kinder für den Radsport begeistern können, ist es für uns Motivation genug, diese Veranstaltung weiterhin zu organisieren. Bei uns gibt es nur Gewinner, denn spätestens nach der Tombola sind nur noch strahlende Kindergesichter am Platz.“ ME