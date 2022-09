Jungautoren tragen ihre Texte vor

Literaturtexte aus der Gemüsekiste werden auf die Bühne geholt.

Lustenau Kommenden Freitagabend ist es so weit und die kreativen Texte der Jugendlichen, die wöchentlich in der Gemüsekiste des Vetterhofs erschienen sind, werden auf dem Vetterhof in Lustenau vorgetragen. Gabi Hampson vom W*ORT und Ruth Schmiedberger von „literatur:vorarlberg“ haben vor knapp einem Jahr das Projekt „Literaturkiste“ ins Leben gerufen. Schulkinder, Jugendliche und auch Erwachsene haben in Schreibworkshops mit erfahrenen Autoren Texte verfasst, die sie dann einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt haben. „Und was hätte sich dafür besser geeignet als die Gemüsekiste, die rund 1000 Haushalte in Vorarlberg beliefert“, erklärt Hampson.