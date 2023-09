Jung-Maestro Guggeis als "Anwalt" seiner Generation

Ein Schicksalstag von Thomas Guggeis war der 4. März 2018. Mit 24 Jahren sprang er für Dirigent Christoph von Dohnányi bei der "Salome"-Premiere der Staatsoper Berlin ein - und sorgt für Furore. Im Publikum saß damals ein begeisterter Bernd Loebe, Intendant der Frankfurter Oper. Er habe sich daraufhin andere Vorstellungen angeschaut, "denn ich wollte nach diesem sensationellen Debüt den ersten Eindruck unterfüttern", berichtete Loebe mal später. Und er nahm Kontakt auf.

Zu Guggeis' Vorhaben gehöre auch, das Publikum mit ungewöhnlichen Methoden anzusprechen. Dafür sei sein neuer Wirkungsort genau richtig. "Frankfurt ist seit jeher dafür berühmt, dass hier nicht der übliche Kanon zum hundertsten Mal abgeklappert wird, nicht in der Stückauswahl - und erst recht nicht in den Regieansätzen", sagt er im dpa-Interview.

Und, so bekräftigt Guggeis: "Ich will ein Anwalt meiner Generation sein." Sein Alter bringe für seine eigene Arbeit durchaus Vorteile: "Ich kann noch von einem gewissen jugendlich-naiven Idealismus zehren."

Guggeis wuchs in Straubing auf, der Vater war in einer Brauerei tätig. Vor allem über den Onkel, einen professionellen Schlagzeuger, bekam er Zugang zur Musik. Mit vier Jahren erhielt er das erste Schlagzeug, als Kind sang er bereits im Chor und dann kam auch schon das Klavier, das bis heute seine große Leidenschaft ist.

Guggeis studierte Dirigieren in Mailand und München. Er absolvierte daneben noch ein Physikstudium. "Wissenschaft hat mich schon als kleines Kind fasziniert, und irgendwann hat sich Physik als das herauskristallisiert, was mich wirklich fesselt", sagt er. Natürlich seien Physik und Musik unterschiedliche Welten, aber in beiden gehe es um die Frage nach dem Warum und um das Begreifen von Zusammenhängen: "Wenn ich mich mit Partituren beschäftige, möchte ich verstehen, warum sie diese Form angenommen haben und was den Komponisten bewegt hat."