Juncker zum 20. Euro-Geburtstag: Symbol der Einheit

20 Jahre nach Einführung des Euro haben die EU-Spitzen die Bedeutung der Gemeinschaftswährung gewürdigt. "Der Euro ist zu einem Symbol der Einheit und Souveränität geworden", erklärte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Die Unterschrift unter den Vertrag von Maastricht zur Schaffung einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sei "die wichtigste Unterschrift meines Lebens" gewesen.

Zugleich wiesen Tusk und Juncker auf bevorstehende Aufgaben hin. “Wir arbeiten (…) weiter intensiv an der Vollendung unserer Wirtschafts- und Währungsunion sowie an einer weiteren Stärkung der internationalen Rolle des Euro”, erklärte Juncker. Und Tusk meinte: “Angesichts des anhaltenden Wandels werden wir unsere Wirtschafts- und Währungsunion weiter ausbauen und stärken.”

Der Euro wurde am 1. Jänner 1999 zunächst zur Verrechnung gemeinsame Währung der elf Länder Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Von da an konnte per Scheck, Kredit- oder EC-Karte in Euro bezahlt werden. 2002 folgte das Bargeld.