Juncker zu Treffen mit Trump: EU bleibt geeint

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gibt sich gelassen vor seinem Treffen nächster Woche in Washington mit US-Präsident Donald Trump. Angesprochen auf den Wunsch von Trump, lieber bilaterale Verträge abzuschließen, merkte Juncker am Mittwoch in Brüssel an, "das geht nicht". Jedenfalls würden alle Bemühungen des Auseinanderdividierens der EU keinen Erfolg haben.

Die EU bleibe geeint. “Der Markt ist unteilbar. Wir sind die EU, wir sprechen mit einer Stimme, die Kommission spricht für alle. So ist das in der Handelspolitik der EU”, betonte Juncker, der meinte, er bleibe “heiter und gelassen”.

Der Kommissionspräsident konzedierte gleichzeitig, dass die Tatsache, wonach die Kommission für die EU spreche, “vielleicht auch besser erklärt” werden müsse. Inhaltlich wollte sich Juncker im Vorfeld des Treffens mit Trump aber nicht äußern. “Meine Bemerkungen zum Thema möchte ich mir gerne noch vorbehalten”. Auf dem G-7-Gipfel in Kanada “hat sich gezeigt, wie ich vorgehe. Ich habe die europäischen Argumente wiederholt. Das habe ich immer wieder vor als Präsident. Es geht nicht um Fake News, sondern um die Auswirkungen”.

Befragt, welches Erbe er hinterlassen wolle, sagte Juncker trocken: “Mein Erbe ist ganz egal. Das spricht für sich selbst wie ein Gedicht”. Er sei Montag in China gewesen, Dienstag in Japan, “heute hier. Wir haben das größte Handelsabkommen mit Japan abgeschlossen. Darauf bin ich sehr stolz. Denn als ich hier angefangen habe, haben alle Kollegen und Experten gesagt, bitte nicht das Thema angehen, das kann nur ein Misserfolg werden. Das hat sich nicht bewahrheitet. Der japanische Premier hat sich da stark eingebracht, dem ist das Ziel genauso wichtig wie mir”.