Juncker empfing slowenischen Premier: "Komm, junger Mann"

Um die pro-europäische Ausrichtung seiner Mitte-Links-Regierung zu unterstreichen, hat der neue slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec am Mittwoch seinen ersten Auslandsbesuch bei den EU-Spitzen in Brüssel absolviert. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfing den 40-jährigen Anti-Establishment-Politiker jovial mit einem "Komm, junger Mann".

Der Brüssel-Besuch bestätige, wie wichtig die EU für Slowenien sei, sagte Sarec. “Der erste Besuch ist immer ein Signal, das man in die Welt sendet”, unterstrich er gegenüber slowenischen Medien. Die Treffen mit Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk seien “sehr positiv und konstruktiv” gewesen, resümierte Sarec am Mittwochabend. Insbesondere mit Tusk habe er sich “auf Anhieb verstanden”. “Wir teilen die gleichen Werte und Sichtweisen bezüglich der Lösung von Problemen.”

Sarec nützte seinen Brüssel-Aufenthalt auch zu deutlicher Kritik an der österreichischen Regierung. Er sei “traurig” darüber, dass Österreich seine Kontrollen an den slowenischen Grenzen immer noch aufrecht erhalte. “Wir sehen das als Zeichen des Misstrauens und Akt, der nicht im Einklang mit europäischen Maßstäben ist”, sagte er. Schließlich habe Slowenien seine Schengen-Außengrenze immer gut geschützt, auch am Höhepunkt der Migrationskrise, betonte er.