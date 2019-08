Juncker: Briten sind bei "No Deal" die Verlierer

Ein harter Brexit sei in niemandes Interesse, die großen Verlierer wären aber die Briten, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im "Tiroler Tageszeitung"-Interview. Die Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa müsse überwunden werden, fordert er. Verständnis zeigt Juncker, der Ende Oktober aus dem Amt scheidet, für Maßnahmen Tirols im Transitverkehr, pocht aber auf Verhältnismäßigkeit.

Der Brexit sei "eine Entscheidung des britischen Volkes gewesen, nach einer auf Fehlinformationen basierenden Volksbefragungskampagne", betonte Juncker in seinem Urlaubsquartier beim Stanglwirt in Going. "Wir haben deutlich gemacht, dass wir zu Neuverhandlungen über den Ausstiegsvertrag nicht bereit sind, lediglich zu einigen Klarstellungen im Rahmen der politischen Erklärungen, die die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union regulieren", so Juncker. Die EU sei jedenfalls "maximal vorbereitet", auch auf einen "No Deal".