Juncker am nächsten Mittwoch wegen Handelsstreit bei Trump

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird am Mittwoch nächster Woche (25. Juli) US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington besuchen. Juncker und Trump würden sich "darauf konzentrieren, den transatlantischen Handel zu verbessern und eine stärkere wirtschaftliche Partnerschaft zu schmieden", teilte die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel mit.

Juncker und Trump würden eine breite Themenpalette diskutieren, erklärte die EU-Kommission. Dazu zähle auch die Außen- und Sicherheitspolitik, der Kampf gegen Terrorismus, Energiesicherheit und wirtschaftliches Wachstum.

Trump hatte die Europäer zuletzt mehrfach gewarnt, dass höhere Zölle auf europäische Autos nicht vom Tisch seien. Vergangene Woche hatte Trump Deutschland in Hinblick auf das Pipelineprojekt Nord Stream 2 vorgeworfen, stark abhängig von russischen Gaslieferungen und daher ein “Gefangener Russlands” zu sein.