Julya Rabinowich schrieb über den "Geruch von Ruß und Rosen"

In ihrem Jugendbuch "Der Geruch von Ruß und Rosen" konfrontiert Julya Rabinowich das Flüchtlingsmädchen Madina, die schon Protagonistin ihrer ausgezeichneten Bücher "Dazwischen: Ich" und "Dazwischen: Wir" war, mit der Erinnerung an Krieg und Vertreibung. "Madinas Geschichte ist nicht nur die Geschichte ihrer Traumata, sondern auch die einer Transformation, einer Befreiung und Selbstermächtigung", sagt die Autorin, die viele Gespräche mit Betroffenen führte, im APA-Interview.

Julya Rabinowich: Weil ich wusste, dass ich in Madinas dunkelste Erinnerungen abtauchen musste. Und in ihren Schmerz. Und diesen Schmerz, diese Erinnerungen und Flashbacks kenne ich natürlich gespiegelt in vielen, vielen Gesichtern aus der Zeit, als ich in Therapien übersetzt habe. Nichts hat mich so sehr so nahe an den Abgrund geführt, der unter dem Eis der Zivilisation gähnt, wie diese Therapiesitzungen. Dieses dünne Eis der Zivilisation verdränge ich zwar nicht, aber ich tauche sonst auch nicht so ausgiebig hinab, es reicht, wenn die Tatsachen dazu mich Tag für Tag aus den Medien anspringen: die zerstörerische Gewalt, zu der Menschen fähig sind. Wenn die Gewalt vorbei ist, ist das Leiden der Opfer noch lange nicht vorbei. Aus diesem Grund vertiefe ich mich aber auch nicht nur in die Traumata des Krieges, sondern auch in die Wunder der Resilienz, ohne die es die Menschheit wohl nicht mehr gäbe. Madinas Geschichte ist nicht nur die Geschichte ihrer Traumata, sondern auch die einer Transformation, einer Befreiung und Selbstermächtigung.