Julius Scherrer gewinnt sensationell die Cupwertung

Der 17-jährige Übersaxner holt sich die MTB Austriacup Gesamtwertung in den Junioren

RANKWEIL. Unbeschreiblicher Jubel herrscht beim Übersaxner Julius Scherrer. Der 17-jährige Oberländer sicherte sich dank dem zweiten Endrang im Grazer Bike Festival Abschlussrennen den Sieg in der Gesamtwertung vom Mountainbike Liga Austria Cup in der Juniorenklasse. „Ich freue mich sehr über den Sieg im Austria MTB Cup. Die Konstanz während einer ganz schweren Saison hat den Ausschlag gegeben. Jetzt kann ich mit viel Selbstvertrauen und einem guten Gefühl in Zukunft blicken und bin für die nächsten Aufgaben im nächsten Jahr topmotiviert“, sagt Julius Scherrer. Mit einem Vorsprung von 34 Punkten war das Übersaxner Talent im Gesamtklassement vor Lukas Hatz und 64 Zähler vor dem Dornbirner Kilian Feuerstein und durfte den Pokal in Empfang nehmen. In allen sieben starkbesetzten Rennen in ganz Österreich platzierte sich Scherrer stets im Spitzenfeld und triumphierte völlig zurecht zum Saisonfinish. Nur 25 Sekunden fehlten der großen Zukunftshoffnung zum Saisonabschluss in der Steiermark auf den Tagessieg. Der Fahrer vom Bikeworks Race Team wurde im Short Race Rennen, zugleich österreichische Meisterschaft, sensationell Dritter und gewann die Bronzemedaille. Es war die erste ÖM-Medaille für Julius Scherrer. Dabei führte der MTB-Spezialist vor der letzten Runde das Spitzenfeld noch an, ehe der Dornbirner Kilian Feuerstein und Theo Hauser ihn noch überholten und Scherrer nur auf dem dritten Rang die Ziellinie überquerte. Lächerliche zehn Sekunden schneller im Ziel hätten dem Übersaxner für Gold gereicht.VN-TK