Julian Le Play führt Nominiertenliste für Amadeus Awards an

Für sein jüngstes Album "Tandem" hat sich der Wiener Musiker Julian Le Play vom Einzelkämpfer zum Teamplayer gewandelt - und es hat sich ausgezahlt. Bei den heute bekannt gegebenen Nominierungen für die 21. Amadeus Austrian Music Awards hat es der Singer-Songwriter immerhin auf vier Nennungen gebracht und führt damit das Feld an. Dicht auf den Fersen ist im das Trio Edmund, Melissa Naschenweng und My Ugly Clementine mit jeweils drei Gewinnchancen.

Le Play darf sich Hoffnungen auf eine Trophäe für das Album des Jahres, als bester Songwriter (gemeinsam mit Florence Arman, Filous und Jonathan Reiner für "Leuchtturm"), in der Kategorie Pop/Rock sowie für den Tonstudiopreis "Best Sound" machen. In der Albumsparte sind neben ihm noch Andreas Gabalier ("A Volks-Rock'n'Roll Christmas"), Melissa Naschenweng ("Lederhosenrock"), Edmund ("Leiwand") und My Ugly Clementine ("Vitamin C") nominiert. Den Song des Jahres machen sich wiederum Edmund ("Leiwand"), Alle Achtung ("Marie"), Raf Camora & The Cratez ("Maschine"), My Ugly Clementine ("Who") und Chris Steger ("Zefix") aus.