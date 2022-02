Julia Dujmovits und Benjamin Maier Österreichs Fahnenträger

Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits und Bob-Pilot Benjamin Maier werden bei der Eröffnung der XXIV. Olympischen Winterspiele am Freitag (13.00 Uhr MEZ, live ORF 1) Österreichs Fahnenträger sein. Seit den Olympischen Sommerspielen im Juli/August 2021 in Tokio tragen immer eine Frau und ein Mann gemeinsam die Fahne eines Landes. Dujmovits hatte 2014 in Sotschi Gold im Parallel-Slalom geholt, Maier darf sich in Yanqing Außenseiterchancen auf eine Medaille ausrechnen.

"Die Fahnenträgerin wird eine Olympia-Goldmedaillengewinnerin sein. Julia Dujmovits ist eine erfolgreiche, großartige, ehrgeizige Sportlerin, sie hat ein Start-Up-Unternehmen gegründet und daneben ihre Karriere fortgesetzt", sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss am Mittwoch bei der Verkündung. "Neben ihr wird Benjamin Maier einmarschieren, Vizeweltmeister im Bob und wie Julia dreimaliger Olympiateilnehmer. Wir haben zwei würdige Fahnenträger. Wir freuen uns darauf, wenn sie übermorgen ins Vogelnest einmarschieren." Der Tiroler Maier gewann 2021 mit seinem Vierer-Team WM-Silber in Altenberg.

Österreichs Parallel-Boarder sind am (heutigen) Mittwoch nach Peking abgereist, Dujmovits hatte die Nachricht kurz davor erreicht. "Besser hätte meine Olympia-Reise nach Peking nicht beginnen können. Ich freue mich, gemeinsam mit Benny Österreich repräsentieren zu dürfen", wurde die 34-jährige Burgenländerin vom ÖOC zitiert. Der 27-jährige Tiroler Maier startet am Montag ins erste offizielle Training. "Damit hätte ich nicht im Traum gerechnet. Ich fühle mich unglaublich geehrt."