Jugendsinfonieorchester tonart – Sommernachtsstimmung im Jüdischen Viertel

Am Samstag, dem 16. Juli 2022, staunten die Besucher nicht schlecht, als sich im Jüdischen Viertel zwischen den Firmen Rossmanith und Feinkostina eine haushohe Bühne erhob.

Zuerst verzauberte das „Duo Minotte“ mit französischen Klängen, ehe das Jugendsinfonieorchester der Musikschule tonart mit über 50 Jungmusikern mit eleganter Pariser Opernmusik durch den Abend führte. Es war bemerkenswert zu beobachten, wie über 500 Besucher ruhig den stimmungsvollen Klängen lauschten, ehe sie die Musiker am Ende mit lautem Beifall verabschiedeten. Der Abend war äußerst stimmungsvoll und ein gelungener Auftakt der Sommernachtskonzertreihe in Hohenems, welcher Lust auf mehr machte.

Das nächste Sommernachtskonzert findet am Samstag, dem 30. Juli 2022, am Schlossplatz statt. Philipp Lingg und George Nussbaumer werden an diesem Abend den Besuchern einheizen.