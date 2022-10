Jugendmusik spielte groß auf

Konzert 2022 der Jugendmusik Hörbranz

Weißt du noch..?, mit diesem Motto begrüßte die Jugendreferentin des Musikverein Hörbranz, Melanie Schmelzenbach, die zahlreichen Besucher am Sonntagvormittag den 23.10.2022 in Leiblachtalsaal. Mit weltbekannten Stücken wie „Te Deum Prelude“, dessen Takte den Eurovisionssong prägen, „Ghostbusters“, „Tetris“, „Pokemon“, aber auch mit „Heal the World“ oder „Don´t stop Believin“ und vielen anderen Hits verzauberten die jungen Künstler unter der Leitung von Carmen Jochum ihre Gäste. Durch das Konzert führten gekonnt Musiker Gabriel Fischnaller und dessen Vater, Vizebürgermeister Stefan Fischnaller. In der Pause wurden Vito Loretz, Moritz Oberwaditzer, Klara Tschol und Sophia Lang geehrt, die ihr Junior-Leistungsabzeichen beim Jungmusikerleistungswettbewerb 2022 erspielt haben. Verstärkt wurde die Jugendmusik Hörbranz von einigen erfahrenen Musikern und einem Cello-Ensemble von Uli Mohr.