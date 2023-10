Jugendliche Zirkusshow mit beeindruckender Akrobatik

Das Jugendensemble der Dornbirner Zirkushalle trat mit ihrem Stück „Nicht von dieser Welt“ im Freudenhaus auf.

Lustenau „Alles, was wir heute sehen werden, haben die Jugendlichen selbst ausgewählt und gestaltet. Vom interessanten Stücktitel über die Choreografien bis hin zur Auswahl der Musik“, erklärte Regisseur und Trainer der Zirkushalle Sebastian Gerer dem Publikum im Freudenhaus. Er hat die Jugendlichen im Zirkustraining während des ganzen Jahres über in der Zirkushalle begleitet und freute sich nun, dass sie ihre Show „Nicht von dieser Welt“ an zwei Tagen im Freudenhaus vorführen konnten. „Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Darbietung“, so Gerer.