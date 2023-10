Jugendliche Molotowcocktail-Bande von Polizei ausgeforscht

Die lose Bande von Jugendlichen, die im September drei Brandanschläge auf einen Handyshop begangen haben soll, ist größer als bisher bekannt. Die Polizei verdächtigt sieben junge Männer im Alter von 14 bis 18 Jahren, in die Taten involviert gewesen zu sein, um vom Besitzer Schutzgeld zu erpressen. Auffällig war vor allem das sehr junge Alter und die gleichzeitige sehr hohe kriminelle Energie, wie der Leiter des Landeskriminalamts Wien, Gerhard Winkler, am Dienstag sagte.

Bemerkenswert war für die Polizei auch der schnelle Ermittlungserfolg: Die erste Tat setzte die Bande demnach am 8. September, indem sie einen Molotowcocktail auf die Außenseite des Handyshops in Wien-Meidling warf. Am 12. September kamen vier mit Sturmhauben maskierte und mit Messern bewaffnete Täter in das Geschäft, die das Schaufenster zerschlugen und zwei iPhones stahlen. Damit war es aber nicht genug: Zwei Tage später wurde ein Shop-Fenster mit illegalen Böllern aufgesprengt.