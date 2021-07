Jugendliche inszenierten am Notruf Amoklauf in Kiel

Mehrere Kinder und Jugendliche haben in der norddeutschen Stadt Kiel am Notruf einen angeblichen Amoklauf inszeniert und damit beinahe einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wählten die vier Burschen im Alter von 13 bis 15 Jahren am Sonntag aus einer Telefonzelle die Notrufnummer 110. Sie spielten dabei ein Smartphone-Video mit Schussgeräuschen ab und simulierten menschliche Schreie.

Laut Polizei mussten die Beamten in der Kieler Einsatzzentrale von einem Ernstfall ausgehen, diese trafen deshalb bereits Vorbereitungen für einen Großeinsatz in der Innenstadt. Allerdings befand sich zufällig ein Streifenwagen ganz in der Nähe der Telefonzelle. Die Besatzung klärte die Lage schnell und machte die Gruppe ausfindig.

Die zwei strafunmündigen Kinder und die zwei Jugendlichen wurden zu einem "erzieherischen Gespräch" im Beisein ihrer Eltern auf eine Polizeiinspektion gebracht. Außerdem wurden Anzeigen unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen sowie des Vortäuschens von Straftaten eingeleitet. Die Eltern der Anrufer müssen außerdem die Kosten des Polizeieinsatzes zahlen.