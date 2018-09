Jugendliche gingen auf Busfahrer in Salzburg los

Drei Jugendliche haben am Samstagnachmittag in Grödig im Salzburger Flachgau einen Busfahrer attackiert. Ein 18-Jähriger schlug dem Buslenker mit der Faust ins Gesicht. Ein 17-Jähriger versuchte mit einer Glasflasche auf den 42-Jährigen loszugehen. Er wurde jedoch daran gehindert und flüchtete, berichtete die Polizei Salzburg. Der Busfahrer wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Der Übergriff der Jugendlichen bahnte sich bereits beim Einsteigen in Glanegg, einem Ortsteil von Grödig, an. Der Busfahrer machte die Burschen darauf aufmerksam, dass es nicht erlaubt sei, Glasflaschen im Bus mitzunehmen. Zwei Haltestellen später, in der Moosstraße, gingen die Jugendlichen auf den Fahrer los und verletzten ihn. Der Busfahrer und andere Fahrgäste filmten die Attacke mit dem Handy. Der 18-jährige Schläger versuchte dem 42-Jährigen das Handy zu entreißen, scheiterte jedoch. Aufgrund der Fotos konnten zwei Jugendliche bereits von der Polizei ausgeforscht werden. Der dritte Beteiligte wird noch gesucht.