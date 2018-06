Jugendliche erwarten wenig vom EU-Ratsvorsitz Österreichs

In rund eineinhalb Wochen übernimmt Österreich ein halbes Jahr lang den EU-Ratsvorsitz. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen (58 Prozent) ist daran "eher nicht" (41 Prozent) oder "gar nicht" (17 Prozent) interessiert, wie aus einer - nicht repräsentativen - Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) unter 3.168 Schülern an bundesweit 49 Schulen hervorgeht.

42 Prozent gaben an, daran “eher schon” (31 Prozent) bzw. “sehr” (elf Prozent) interessiert zu sein. Dabei zeigten Burschen mit 45 Prozent ein etwas stärkeres Interesse am EU-Ratsvorsitz als Mädchen (37 Prozent). Auch mit steigendem Alter nehme das Interesse etwas zu, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in einer Aussendung mit.