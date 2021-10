Jugendliche bekamen Einblick in Medienbranche

Wie entsteht eine Zeitung? Wie funktioniert das Radiostudio? Wo entstehen die Nachrichten für Vorarlberg Online? Und was verdient man denn so als Journalist? Rund 30 Jugendliche durften am Mittwoch im Rahmen der Vorarlberger Chancentage in die Medienwelt von Russmedia schnuppern. Sie wurden von Mitarbeitern durch das Haus geführt, durften selber etwas ausprobieren, sahen die Druckerei und konnten alles fragen, was sie schon immer wissen wollten. Die Chance nutzten unter anderem Mittelschüler und Maturanten aus Schulen in Bregenz, Lustenau, Koblach, Hittisau, Thüringen, Rankweil und Alberschwende.