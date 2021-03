Jugendarbeitslosigkeit: FPÖ fordert verstärkte Maßnahmen

Christof Bitschi fordert anlässlich des Antrittsbesuchs von Arbeitsminister Kocher einen Ausbau der Förderung von Lehrstellen durch die Einführung des "Blum-Corona-Bonus".

Anlässlich des heutigen Besuchs von Arbeitsminister Kocher (ÖVP) in Vorarlberg fordern die Freiheitlichen verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit. "Die schwarz-grüne Lockdown-Politik hat auch bei den jungen Menschen zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Dieser Besorgnis erregenden Entwicklung muss endlich mit aller Entschlossenheit entgegengewirkt werden", so FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi. Ansonsten drohe eine ganze Generation an Corona-Verlierern.