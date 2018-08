Jürgen Melzer spielt bei US Open mit Peya-Partner Mektic

Nach der Absage des am Ellbogen verletzten Alexander Peya für die US Open wird nun Jürgen Melzer in New York mit Peyas kroatischem Partner Nikola Mektic antreten. Der 37-jährige Niederösterreicher erhält damit eine Chance, wichtige Punkte für seine weitere Karriere zu sammeln.

Weniger erfreut wird Melzer allerdings über die Auslosung sein: Sollten sich Mektic/Melzer gegen Peter Gojowczyk/Purav Raja (GER/IND) durchsetzen, dann blüht den beiden ein Duell mit den Topgesetzten. Der Steirer Oliver Marach und Mate Pavic (CRO) führen das Feld an, sie treffen zum Auftakt auf Leonardo Mayer/Joao Sousa (ARG/POR).

Dritter Österreicher im Herren-Doppel-Bewerb des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres ist Philipp Oswald. Der Vorarlberger spielt mit Standardpartner Max Mirnyi (BLR) gegen Marcus Daniell/Wesley Koolhof (NZL/NED).