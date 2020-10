Jürgen Melzer hört auf und wird Sportlicher Leiter im ÖTV

Der Niederösterreicher Jürgen Melzer wird seine Karriere als Tennis-Profi in den nächsten Monaten ausklingen lassen und ab Februar Sportlicher Leiter im Österreichischen Tennisverband (ÖTV). Der 39-Jährige spielt die Saison noch zu Ende und wird auch noch einmal im Jänner in Australien dabei sein. Bei einer Pressekonferenz am Montag im Rahmen des Wiener Erste Bank Open wurde auch Infrastruktur-Staatssekretär Magnus Brunner als neuer ÖTV-Präsident präsentiert.

Der 48-jährige Vorarlberger und sein Team waren davor in einem Wiener Hotel bei der Generalversammlung im Beisein von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) einstimmig für drei Jahre gewählt worden. Die Vizepräsidenten sind Elke Romauch, Martin Ohneberg und Georg Blumauer. Der ÖVP-Politiker Brunner gehört seit Jänner 2020 der Bundesregierung bzw. dem Ministerium von Leonore Gewessler (Grüne) an. Zuletzt hatte Christina Toth die ÖTV-Präsidentschaft interimistisch inne.