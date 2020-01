Jüdisches Museum Wien 2019 mit neuem Besucherrekord

Das zur Wien Holding gehörende Jüdische Museum hat 2019 einen neuen Rekord in Sachen Eintritte - nachdem bereits 2018 ein Bestwert erzielt wurde - verzeichnen können. 144.039 Besucher an beiden Museumsstandorten Dorotheergasse (Palais Eskeles) und Judenplatz bedeuten eine Steigerung von rund 10.000 Personen. 2020 befasst sich das Museum mit zwei 100-Jahr-Jubiläen.

Auch die beiden Ausstellungen "Die Ephrussis. Eine Zeitreise" und "Lady Bluetooth. Hedy Lamarr", die im November 2019 eröffnet wurden, konnten bereits innerhalb von zwei Monaten in Summe 28.000 Besucher anziehen. Die Dokumentation über die Familie Ephrussi und den inzwischen berühmten "Hasen mit den Bernsteinaugen" wird ab Frühjahr 2021 auch im Jewish Museum in New York zu sehen sein.

Apropos Gastspiele: Erfolge feierte das Jüdische Museum Wien laut eigenen Angaben 2019 auch im Ausland. In Summe sahen 120.000 Menschen die Ausstellungen "Kabbalah" im Joods Museum in Amsterdam, "Helena Rubinstein. Die Schönheitserfinderin" im Musee d'art et d'histoire du Judaisme in Paris oder "VOID" im Austrian Cultural Forum in New York.