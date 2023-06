Jüdisches Museum nimmt Maria Austria in den Blick

Das Jüdische Museum tut das mit Maria Austria, was diese zeitlebens selbst getan hat: Sie nimmt die Fotografin in den Fokus. Mit der ersten Einzelausstellung zum Werk der Fotokünstlerin unter dem imperativen Titel "Fokus! Jetzt!" würdigt man die gebürtige Österreicherin, die im niederländischen Exil zum Star ihrer Zunft aufstieg. Mit einer umfassenden Personale ihrer vielgestaltigen Arbeiten baut man ein Podest für die Fotografin, die ihr Heimatland im Namen trug.

Schließlich wurde die spätere Maria Austria 1915 in Karlsbad in eine jüdische Arztfamilie als Marie Oestreicher geboren. In Wien besuchte sie die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt und erprobte sich in den Stilistiken ihrer Zeit, was mit frühen Arbeiten in der Schau dokumentiert ist. 1937 dann und somit noch vor dem "Anschluss" ging sie wie ihre Schwester Lisbeth, einer Textildesignerin, nach Amsterdam. Die beiden gründeten in der niederländischen Grachtenstadt das Atelier "Model en Foto Austria". Erst hier, im Exil, nahm Marie Oestereicher den Künstlernamen Maria Austria.