Jüdisches Museum erhielt "Hasen mit den Bernsteinaugen"

Der berühmte "Hase mit den Bernsteinaugen" - bekannt durch Edmund de Waals gleichnamigen Roman - ist wieder in Wien: Das Jüdische Museum erhielt die kleine, japanische Elfenbeinfigur neben 169 weiteren Netsukes von de Waal als langfristige Leihgabe. Im Gegenzug wurde der 54-Jährige Dienstagabend in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem Max & Trude Berger-Preis geehrt.

Die 2016 erstmals verliehene Auszeichnung (damals an Hannah Lessing und Stefan Stolitzka) würdigt Menschen, die sich um das Jüdische Museum Wien verdient gemacht haben. Der Brite bezeichnete das Haus laut Aussendung nicht zuletzt als Beschützer seiner Familiengeschichte. Das Schicksal der jüdischen Ringstraßendynastie Ephrussi, welcher de Waal entstammt, skizzierte der Autor 2010 mit seinem Roman “Der Hase mit den Bernsteinaugen”. “Beschützer sind, wie wir wissen, kämpferisch und furchtlos, und sie sind auch willkommen heißend. Ich fühle mich gut, an diesem exzeptionellen Ort willkommen zu sein”, so de Waal.