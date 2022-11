Jüdisches Museum bereitet 100 Missverständnissen ein Ende

Das Bild, das sich die Gesellschaft von Juden und jüdischem Leben macht, besteht zu einem nicht geringen Teil aus Klischees. Das Stereotyp der gluckenhaften jüdischen Mame, eine vermeintlich inhärente Melancholie oder Intellektualität - viele Vorstellungen speisen sich aus Abziehbildern. Diese These verdeutlicht das Jüdische Museum Wien mit seiner Ausstellung "100 Missverständnisse über und unter Juden" - die erste unter Ägide der neuen Direktorin Barbara Staudinger.

Die neue Schau sei durchaus prototypisch für die Neuaufstellung des Hauses unter ihrer Leitung zu verstehen, unterstrich die Nachfolgerin von Danielle Spera bei der Präsentation am Dienstag: "Für uns ist ein Museum ein politischer Ort." Wie bei der neuen Ausstellung sei auch künftig das Ziel, zeitgenössische Diskurse zu begleiten oder an diese anzuknüpfen.

Das leistet "100 Missverständnisse über und unter Juden" zweifelsohne. Mit einem steten Augenzwinkern betrachtet man nicht nur Vorstellungen, die in der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft existieren, sondern nimmt auch das eigene Wirken unter die Lupe. So legt man es durchaus selbstreferenziell an, bleibt doch auch die Arbeit jüdischer Museen nicht unbetrachtet, die in der Vergangenheit immer wieder selbst dazu beigetragen habe, veraltete Vorstellungen zu verfestigen oder zu tradieren.