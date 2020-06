Jüdischer-Weltkongress-Präsident Lauder lobt Österreich

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, begrüßt einen am Freitag vom Nationalrat abgesegneten Entschließungsantrag zum Umgang mit der Islamisten-Organisation Hisbollah. In dem einstimmig gefällten Beschluss bekennen sich die Abgeordneten "zur historischen Verantwortung Österreichs gegenüber dem Staat Israel".

"Das Existenzrecht Israels darf nicht in Frage gestellt werden", heißt es darin. Um in Zukunft die Sicherheit Israels gewährleisten zu können, müsse sich die Europäische Union "erneut mit der Hisbollah beschäftigen", so der Beschluss des Nationalrats.