Judokas auf Trainingslager

Im Osttirol bereitete sich der Judo-Nachwuchs auf die neue Saison vor.

Dornbirn. Das 16. internationale Judo-Sommertrainingslager in Osttirol ist Geschichte, die Begeisterung bei den Beteiligten nach aufregenden Tagen riesengroß. „Nur unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften und einer sehr guten Organisation war es heuer möglich, dieses Event in Matrei durchzuführen“, erklärt UJC-Trainer David Böhler, der zusammen mit den Dornbirner und Hohenemser Judokas am Trainingslager teilgenommen hat. „Ein Dank gilt an dieser Stelle vor allem allen Teilnehmern für ihre Disziplin, und ich hoffe, dass wir alle auch nächstes Jahr wieder so schöne, gemeinsame Tage erleben dürfen“, so Böhler.