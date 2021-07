Judoka Borchashvili kämpft um eine Medaille

Shamil Borchashvili hat am Dienstag beim Olympiaturnier der Judoka in Tokio das Halbfinale erreicht (Session ab 10.00 Uhr MESZ). Den Auftakterfolg feierte er in der Kategorie bis 81 kg über den favorisierten Portugiesen Anri Egutidze im Golde Score (Waza-Ari), danach setzte er sich ebenfalls in der Verlängerung gegen den israelischen Weltranglisten-Zweiten Sagi Muki (Waza-Ari) durch. Auch gegen den Usbeken Scharofiddin Boltabojew (WRL-7.) blieb er im Golden Score siegreich.

In der nächsten Runde wartet nun der Sieger aus Tato Grigalashvili aus Georgien gegen Saeid Mollaei aus der Mongolei. Im Falle eines Sieges würde Borchashvili um Gold kämpfen, im Falle einer Niederlage hätte er noch die Chance auf Bronze.

Magdalena Krssakova verlor in der Klasse bis 63 kg nach dem Ippon-Sieg über die Chinesin Yang Junxia im Golden Score ihrerseits mit Ippon nach nur 38 Sekunden gegen die Kanadierin Catherine Beauchemin-Pinard. "Ich bin körperlich fit, es hat alles voll gepasst. Der erste Kampf war fokussiert. Ich habe genau das gemacht, was wir besprochen haben. Im zweiten ging es viel zu schnell, als dass ich sagen könnte, ich wäre schlecht draufgewesen. Die Gegnerin liegt mir eigentlich voll", sagte die enttäuschte Krssakova. "Es hat nicht sein wollen."