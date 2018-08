Judoclub Dornbirn freut sich über Neuzugänge

In Kürze findet wieder der Judo-Anfängerkurs 2018/19 statt.

Dornbirn. Der Judoclub Dornbirn startet wieder top motiviert in die neue Saison. Das kürzlich veranstaltete Trainingslager in Matrei war für die Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis. Neben vielen Trainingseinheiten gab es für die Sportler ein ganz besonderes Rahmenprogramm: Unter anderem stand auch Rafting auf der Tagesordnung, bei dem die Judokas ebenfalls eine gute Figur machten. In der letzten Ferienwoche gibt es nochmals eine gemeinsame Woche im Sportheim Ebnit, um sich auf die anstehenden Herbstturniere optimal vorzubereiten.