Judo-Monat Juni mit Happy End für Dornbirn

Dornbirner Judokas räumten wieder ab.

Dornbirn. Die Frühjahrssaison für die Dornbirner Judokas fand ihr würdiges Ende mit dem 8. Messestadtturnier in Dornbirn. Mehr als 200 Judokas aus vier Nationen (23 Vereinen) nahmen daran teil, von den jüngsten Sportskanonen bis zu den U16 standen alle auf der Judomatte.

Die Gesamtbilanz des Turniers konnte sich für Dornbirn wieder sehen lassen. In der Mannschaftswertung belegten die Judokas der Messestadt – wie jedes Jahr seit Bestehen dieses Turniers – außer Konkurrenz den ersten Gesamtrang. Der Wanderpokal ging, wie im letzten Jahr, an Nippon St. Gallen vor Hohenems und Feldkirch.

Die Sieger aus Dornbirn heißen 2018 Manuel Oberhuber (U8), Nadir Sungurov (U10), Abdul-Rachmann Khastaev, Matteo Gruber, Felix Illmer (alle U12), Matteo Gruber und Marc Kemter (U14). „Ein großer Dank geht an alle Helfer, die bei diesem Turnier in irgendeiner Form zum Erfolg mit beigetragen haben. Auch das Showprogramm unserer beiden Paradejudokas Sandro Hölzer und David Böhler fand großen Befall“, so UJC Dornbirn-Obmann Reinhold Böhler. Unter den vielen Besuchern fand sich auch der neue Dornbirner Sportstadtrat Julian Fessler, der den Organisatoren ein großes Lob für die gelungene Veranstaltung aussprach.