Jubiläumswochenende 25 Jahre Musik in Herz Jesu

Die Konzertreihe "Musik in Herz Jesu" feiert ihr 25jähriges Bestehen mit drei klangvollen Konzerten am ersten Oktoberwochenende von 6. bis 8. Oktober und lädt herzlich zum Mitfeiern ein.

Es erwarten Sie zu Herzen gehende, bunt gemischte und feierliche Programmpunkte. Erleben Sie besondere musikalische Momente in der stimmungsvollen Herz Jesu Kirche in Bregenz.



Freitag, 6. Oktober 2023, 20.00 Uhr

ROMANTISCHES BEI KERZENSCHEIN

Zwei Gesangssolistinnen der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, gemeinsam mit Helmut Binder an der Orgel. Passend zum Rosenkranzmonat Oktober steht Maria im Mittelpunkt der Gesangsbeiträge. So dürfen wir uns auf ein abwechslungsreiches, zu Herzen gehendes Programm in der mit Kerzen erleuchteten Herz Jesu Kirche freuen.

Sarah Schmidbauer - Sopran, Sarah Kling - Mezzosopran, Helmut Binder - Orgel