Jubiläumsauflage sprengt den Rahmen

Drei Tage lang wird zum zehnten Mal das Krapfenschießen vom Sportschützenverein Rankweil durchgeführt.

RANKWEIL. „Der Verein will dieses Jubiläum ausgiebig mit den vielen Gästen feiern und hat sich für diese besondere Ausgabe einige Schmankerln überlegt“, freut sich Sportschützenverein Rankweil Funktionärin Melanie Lutz auf das bevorstehende Großevent. Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der Sportschützenverein Rankweil das schon zur Tradition gewordene allseits beliebte Krapfenschießen. Im Vereinslokal im ehemaligen Thien-Areal kann die Bevölkerung aus der Marktgemeinde Rankweil und dem Raum Vorderland sowie dem benachbarten Ausland aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein am Samstag, 20. Jänner von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 21. Jänner von 10 bis 18 Uhr mit einem zur Verfügung gestellten Luft-Gewehr auf eine zehn Meter entfernte Scheibe geschossen werden. Bereits am Freitag, 19. Jänner ab 18 Uhr sind mehr als dreißig Firmen- und Vereinsmannschaften im Krapfenschießen in Rankweil im Einsatz. Für diesen Bewerb ist es ein neuer Rekord. Von Jahr zu Jahr machen immer mehr Unternehmen davon Gebrauch und der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. Die Krapfenserie (jeweils 10 Schuss) kann beliebig oft nachgelöst werden. Bei den speziellen zwei Königsschüssen wird nicht der Zahlenwert des Schusses herangenommen, sondern dank der Elektronik der Abstand zum Zentrum gemessen. Umso niedriger der Wert ist umso besser. Wer also mit diesen zwei Schüssen den kleinsten Gesamtwert erreicht, gewinnt. Natürlich wird auch in dieser Auflage der Krapfenkönig bzw. Krapfenkönigin ermittelt. Der neue Krapfenkönig erhält einen Gutschein von Vorarlberg Lines bei einer Veranstaltung auf der Sonnenkönigin in der Höhe von 500 Euro. Dabei stehen bei den mehreren hunderten Teilnehmern aber der Spaß und die Gaudi im Vordergrund. Zum 10-Jahr-Jubiläum vom Krapfenschießen wird auch die in der Vergangenheit sehr beliebte Tombola wieder aus der Taufe gehoben. Von zahlreichen Sponsoren wurden wunderschöne 850 (!) Preise für die Besucher zur Verfügung gestellt. Jedes Los gewinnt einen Preis. 52 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen professionellen Ablauf der Jubiläumsauflage. Das motivierte Wirtschaftsteam vom SSV Rankweil ist auch heuer bemüht, den Aufenthalt im vereinseigenen Lokal in der Rankweiler Hadeldorfstraße mit Speis und Trank so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Reinerlös vom Krapfenschießen kommt dem Nachwuchs vom Veranstalter Sportschützenverein Rankweil zugute.VN-TK