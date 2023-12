Jubilar "Mir Gsiberger Fanklub" spendet 1600 Euro für kranke Leah aus Meiningen

Im Rahmen der großen Feierlichkeiten des FC Bayern Fanklub stellt sich der Oberländer Verein in den Dienst der guten Sache.

FELDKIRCH. Der 33-fache Deutsche Rekordmeister FC Bayern München zählt mit über 4500 Fanklubs zu den größten auf der weltweiten Fußballbühne. Vor zwei Jahrzehnten haben die Meininger Andreas Mähr und Wolfgang Keckeis plus der Rankweiler Helmut Jenny den „Mir Gsiberger“ Fanclub gegründet. Inzwischen zählt der FC Bayern Fanclub rund 160 Mitglieder aus ganz Vorarlberg. Im vollbesetzten Saal vom Gasthof Löwen Tisis wurde zum 20-Jahr-Jubiläum so richtig groß gefeiert und über so manche vergangenen Veranstaltungen diskutiert. Der Vorarlberger Fanklub „Mir Gsiberger“ mit dem Vorstandsteam Andreas Mähr, Helmut Jenny, Wolfgang Keckeis, Manuel Santner, Manuel Mähr und Andrea Schwendinger organisierte in den letzten zwei Jahrzehnten exakt 98 Fanfahrten in die Allianz-Arena zu den Heimspielen von FC Bayern München. Jedes Jahr besuchen die Fanklubmitglieder fünf Auftritte von Manuel Neuer und Co. nach München. „Es wäre wie ein Lotto-Sechser gewesen, wenn ein Weltklassespieler von Bayern München zu unserer großen Jubiläumsfeier gekommen wäre. Schade, aber wir bleiben große Fans von unserem Lieblingsklub“, sagt Mitbegründer Helmut Jenny. Im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläum übergab Mir Gsiberger FC Bayern Fanklub Obmann Andreas Mähr an die vierjährige kranke Leah aus Meiningen und der Mutter einen Scheck in Höhe von 1600 Euro. Die gesamten Einnahmen aus der großen Tombola von Tausend Euro hat der Verein bei dieser Sozialaktion noch erheblich aufgestockt. Für die musikalische Umrahmung bei der Präsentation der großen Feierlichkeiten hat DJ Hartwig gesorgt.VN-TK