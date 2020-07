Jubiläumsausgabe vom Bücherflohmarkt ein Renner

Noch nie wurden zum zehnjährigen Bestehen in der Bibliothek Rankweil so viele Bücher verkauft

RANKWEIL. Durch die Weltgesundheitskrise hat sich die Bevölkerung von Rankweil und dem Vorderland wieder mehr Zeit zum Lesen eines Buches genommen. Das Lesen boomt wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Einen neuen Rekord von verkauften Büchern verzeichnet die Bibliothek Rankweil anlässlich dem zehnten Bücherflohmarkt. „Wir sind völlig überrascht und sind echt froh darüber, das die Veranstaltung so gut angenommen wurde. Die Durchführung des Bücher-Flohmarkt wird sicher in den nächsten Jahren fortgesetzt“, sagt Bibliothek Rankweil Chefin Maria Berloffa. Zum zehnjährigen Bestehen vom Flohmarkt fanden Spiele, Zeitschriften, DVD und Bücher in den verschiedensten Richtungen einen reisenden Absatz.VN-TK