JubilÃ¤ums-Schlachtpartie in RÃ¶this

Bereits zum zehnten Mal führt die Ortsfeuerwehr Röthis am kommenden Wochenende ihre bekannte Schlachtpartie durch.

Feuerwehrkoch „Heinz“ und sein Team werden dabei auch in diesem Jahr wieder für originelle kulinarische Hochgenüsse sorgen und auch die gemütliche „SchlachtBar“ lädt wieder für gemütliche Stunden ein. Auftakt in der festlich dekorierten Fahrzeughalle ist am Samstag, 9. November um 10.30 Uhr. Ebenfalls am Samstag findet ganztägig die Atemschutzleistungsprüfung des Landesfeuerwehrverbandes im Röthnersaal statt. Atemschutzträger aus ganz Vorarlberg kämpfen dabei um die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold.